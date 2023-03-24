Mahallede pitbull kabusu! Bir köpeği öldürdü, bahçedeki apartmana kimseyi yaklaştırmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Mahallede pitbull kabusu! Bir köpeği öldürdü, bahçedeki apartmana kimseyi yaklaştırmadı

24.03.2023 14:00

Antalya'da sahibinin yanındaki bir köpeğe saldırıp öldürdükten sonra bahçeye giren sahipsiz pitbull sebebiyle binaya giriş-çıkış yapılamadı. 4 saatin sonunda pitbull, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na bağlı ekiplerce alınıp götürüldü.

Gezintiye çıkarılan shih tzu cinsi 'Max' adlı köpeğe, sokağa terk edilen pitbull cinsi köpek saldırdı. 'Max'i parçalayıp öldüren pitbull, daha sonra Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 755 Sokak'taki 4 katlı apartmanın bahçesine girdi. Köpeği gören bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Mahallede pitbull esareti! Sahipli köpeği öldürdü, girdiği bahçedeki apartmana kimse yaklaşamadı

BİNAYA GİRİŞ-ÇIKIŞLARA İZİN VERİLMEDİ

İhbarla adrese gelen ekipler, Muratpaşa ve Büyükşehir belediyelerini arayıp, ekip talep etti. Köpeğin saldırı ihtimaline karşı binaya giriş-çıkışlara izin verilmedi. 4 saat sonra adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, iple bağladıkları köpeği kamyonete koyup, götürdü.

Mahallede pitbull esareti! Sahipli köpeği öldürdü, girdiği bahçedeki apartmana kimse yaklaşamadı

"KÖPEĞİMİZİ PARÇALAYARAK ÖLDÜRDÜ"

'Max'in sahibi Betül Ataş, olayın şokunu üzerinden atamadığını belirterek, "Babam, köpeğimiz 'Max'i gezdirmek için çıkarmıştı. Bu sırada köpeğimize saldıran pitbull, parçalayıp öldürmüş. Bunun üzerine biz de yanına gittik. Başkasına zarar vermemesi için köpeği kovalayıp, buraya kadar getirdik. Apartman bahçesine girince kapıyı kapatıp, yetkililere bilgi verdik. 4 saatin sonunda belediye ekipleri geldi. Bu süre içinde apartmandakiler dışarı çıkamadı, dışardakiler de içeri giremedi" diye konuştu.

Mahallede pitbull esareti! Sahipli köpeği öldürdü, girdiği bahçedeki apartmana kimse yaklaşamadı
Mahallede pitbull esareti! Sahipli köpeği öldürdü, girdiği bahçedeki apartmana kimse yaklaşamadı
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: Gücünüz Kırcami'ye mi Yetiyor Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: Gücünüz Kırcami'ye mi Yetiyor

Muratpaşa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahallede pitbull kabusu! Bir köpeği öldürdü, bahçedeki apartmana kimseyi yaklaştırmadı - Son Dakika


Son Dakika
15:20 6 ay önce evlenen Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşandı
15:08 Fenerbahçe'den "Ülker Stadyumu depreme dayanıksız" iddialarına yalanlama
14:39 4 çocuk babası şahıs uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
14:48 Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nun depreme dayanıksız olduğu iddialarını yalanladı
14:07 3 çocuk annesi kadın, evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
14:39 4 çocuk babası adam, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
14:36 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'nın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı
14:30 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, hırkasının fiyatıyla dudak uçuklattı
14:33 Galatasaray'dan sürpriz İlkay Gündoğan açıklaması: Kesinlikle yalnız olmayız
14:27 Galatasaray cephesinden sürpriz İlkay Gündoğan çıkışı: Kesinlikle yalnız olmayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2023 15:29:52. #1.12#
SON DAKİKA: Mahallede pitbull kabusu! Bir köpeği öldürdü, bahçedeki apartmana kimseyi yaklaştırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement