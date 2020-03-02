Apartmanda aşağıya düşmek üzere olan kadını komşusu kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Apartmanda aşağıya düşmek üzere olan kadını komşusu kurtardı - Son Dakika

Apartmanda aşağıya düşmek üzere olan kadını komşusu kurtardı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanda hareketli saatler yaşandı.

Apartmanda aşağıya düşmek üzere olan kadını komşusu kurtardı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanda hareketli saatler yaşandı. Cam silerken dengesini kaybeden kadını alt katta bulunan komşusu kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Hamidiye Mahallesi Azerbaycan Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda dairesinin camları silen kadın dengesini kaybetti. Aşağıya düşmemek için cama tutundu. Yardım çığlığını aşağıda bulunan komşusu ve çevre sakinleri duydu. Komşusu kadını camdan geri itti. Kadın kurtulurken, çevrede ise büyük panik yaşandı. Komşuları hemen önlem aldı. Apartmanın bahçesine battaniye ve yastık eşyalar kondu. İtfaiye ve polis ekipleri ise alarma geçti. Hareketli dakikalar üzücü bir olayın yaşanmadan sona ermesi üzerine komşuları rahat nefes aldı. Güvenlik ekipleri de normale döndü. Olayla ilgili polis araştırma başlattı. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Cam, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:56 Kaynak: İHA
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