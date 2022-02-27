Apartmanda çıkan yangın 2 can aldı! Aileler aldıkları haberle perişan oldu - Son Dakika
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Apartmanda çıkan yangın 2 can aldı! Aileler aldıkları haberle perişan oldu

27.02.2022 18:12

İzmir'de 4 katlı bir apartmanın en üst katında sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan zehirlenen 24 yaşındaki Sıtkı Korcan Öztim ile 20 yaşındaki Türkan Hazal Geboloğlu yaşamını yitirdi.

Konak'ta bugün saat 14.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

EKİPLER DAİREYE GİRDİĞİNDE ÖLMÜŞLERDİ

Daireye giren ekipler, evde Sıtkı Korcan Öztim ile Türkan Hazal Geboloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Gençlerin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'den korkunç haber! Apartmanda çıkan yangında 2 genç hayatını kaybetti

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. Öte yandan, hayatını kaybeden Sıtkı Korcan Öztim'in yarın, babasının ise bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

İzmir'den korkunç haber! Apartmanda çıkan yangında 2 genç hayatını kaybetti
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İzmir'de apartmanda çıkan yangında 2 genç hayatını kaybetti İzmir'de apartmanda çıkan yangında 2 genç hayatını kaybetti Son dakika! İZMİR'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ Son dakika! İZMİR'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Güzelyalı, İtfaiye, Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Apartmanda çıkan yangın 2 can aldı! Aileler aldıkları haberle perişan oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apartmanda çıkan yangın 2 can aldı! Aileler aldıkları haberle perişan oldu - Son Dakika
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