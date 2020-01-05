Apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde apartmanda çıkan ve kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde apartmanda çıkan ve kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye erlerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine ise olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.


Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:39 Kaynak: İHA
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