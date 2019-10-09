Son Dakika Haberleri: Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafımdan söndürüldü.

Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafımdan söndürüldü.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddedeki 4 katlı binanın en üst katında bulunan Mustafa Yıldız isimli vatandaşa ait evde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı. Ekipler tarafından evde yapılan kontroller sonunında yangının açık burakılan bulaşık makinesinden kaynaklanmış olabileceğini değerlendirildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:04 Kaynak: İHA
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