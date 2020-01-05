Apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

ADAPAZARI'nda, apartmanın bodrum katında çıkan yangında, 1'i çocuk, 3 kişi dumandan etkilendi.

Apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi, System.String[]
ADAPAZARI'nda, apartmanın bodrum katında çıkan yangında, 1'i çocuk, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Korucuk Mahallesi'ndeki bir sitedeki binanın bodrum katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden site sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, apartmanda mahsur kalan 1'i çocuk, 3 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kontrol amaçlı Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Küçük çaplı zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Sakarya
Korucuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:52 Kaynak: DHA
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