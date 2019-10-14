Son Dakika Haberleri: Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Son Dakika 3. Sayfa Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

33 dakika önce

Konya'da bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Konya'da bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında dumandan etkilenen 7 vatandaşa ambulanslarda müdahale edildi.


Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Halil Dikmen Sokak'ta bulunan Kutup Güneşi Sitesi No 10'da bulunan 6 katlı apartmanın 5. katındaki dairede çıktı. Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı daireden dumanların yükseldiğini gören komşuları itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan yabancı uyruklu aileden 4 çocuk ve 4 yetişkin kendilerini dışarı atarken, diğer katlarda mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla indirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 7 kişiye ambulanslarda sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.


Apartman sakinlerinden biri, yangını fark edince yukarıya çıktığını, içeridekileri çıkmaları için uyardığını, daha sonra yangının nerede olduğuna bakmaya gittiğini ve salonun yandığını anlattı.


Yangının çıktığı dairede oturan Ahmed El H. ise öğle saatlerinde eve gelip uyuduğunu belirterek, "Duman kokusuna uyandım. Evdeki çocuklarımı, annemi, babamı, hanımımı alarak evden çıktım" dedi.


Apartmanda oturan bir çocuk da kedisini de alarak evlerinden çıktığını anlattı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yarısı toprağa gömülü cesedi gören vatandaşlar, telefona sarıldı
1 milyon lira yatırımla açtıkları solucan gübresi fabrikasında işler askıya alındı L'Equipe'ten Burak Yılmaz değerlendirmesi: Benzema'dan daha iyi Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:18:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]