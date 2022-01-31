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Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi - Son Dakika

Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi

31.01.2022 11:18

Rusya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan kadını, alt kat komşuları kurtardı. Komşularının yardımıyla alt kattaki daireye inen genç kadın, yanmaktan kurtulurken, kurtarılma anları çevredekiler tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya bağlı Chertanovo ilçesinde 11 katlı binanın 9'ncu katındaki bir dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gecikmesi üzerine alevlerin arasında kalan kadını alt kattaki komşuları kurtardı.

ANBEAN KAYIT ALTINA ALINDI

Kadın dairesinin penceresinden komşularının yardımıyla alt kattaki daireye inerek, yanmaktan son anda kurtuldu. Yangın nedeniyle apartman tahliye edilirken, kadının yangından kurtarıldığı anlar çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

YANGIN 1 BUÇUK SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Diğer dairelere yayılmadan kontrol altına alınan yangın yaklaşık 1 buçuk saatte söndürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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İtfaiye, Moskova, Yangın, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi - Son Dakika
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