Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi - Son Dakika
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Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi

6 saat önce

BURSA'da, 6 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında, en üst katta oturan anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi.

Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi, System.String[]
BURSA'da, 6 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında, en üst katta oturan anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince yarım saatte söndürülürken, anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Kanarbaşı Sokak'ta çıktı. 6 katlı apartmanın zemin katında Farih Abdullah'a ait dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Tüm binayı kaplayan dumandan en üst katta oturan anne ve 2 çocuğu etkilendi. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmada yangın, yarım saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ve çocukları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


- Bursa
İtfaiye, Bursa, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:54 Kaynak: DHA
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Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi
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