Apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

Zafer Mahallesi 4357 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katından dumanlar yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi

Zafer Mahallesi, Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:41 Kaynak: AA
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