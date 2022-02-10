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Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı - Son Dakika

Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı

10.02.2022 21:34
Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı

Antalya'da 8 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında, evi yanan kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı.

Antalya'da 8 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında, evi yanan kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle mahsur kalan vatandaşlar aşağı indirildi. Tedbir amaçlı ambulansa alınan ve çok korktuğu gözlenen ev sahibi kadın gözyaşlarını tutamadı, komşuları tarafından teselli edildi

Yangın, saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Öğretmenevleri Mahallesi 910 sokak üzerindeki 8 kartlı apartmanın en üst katında Emine Koç'a ait dairede çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada apartmandaki vatandaşlar sokağa inerken, apartman görevlisi Hasan Yalçın evin elektrik şalterini indirmek için eve girmek istedi. Alevlerin eve yayılması üzerine Yalçın ile ev sahibi Emine Koç, apartmanın çatı katına çıkarak yangından korunmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip yangını kontrol altına aldı, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.

Gözyaşlarını tutamadı

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra binaya girip çatıdaki Koç ile Yalçını aşağıya indirdi. İki vatandaşta tedbir amaçlı ambulansa alınırken, çok korktuğu gözlenen ev sahibi Emine Koç, gözyaşlarını tutamadı. Koç'u yakınları ile komşuları teselli etti.

"Apartman görevlisi şalteri indirmek isterken çatıda kaldı"

Aynı apartmanda oturan emekli öğretmen Ramazan Altındal, "Kapıyı açtığımda bir koku aldım. Sesler de geliyordu. Dışarıya bakınca herkesin toplandığını gördüm. Apartman görevlisi şalteri indirmek isterken çatıda kaldı. Evi yanan kişi de ambulansta" dedi.

İlk belirlemelere göre, klima motorundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı
Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı
Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı
Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı
Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı
Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı
Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı
Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı
Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı
Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı
Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı
Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı
Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı
Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı
Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı

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Antalya, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Apartmanda çıkan yangında ev sahibi kadın ile apartman görevlisi çatıda mahsur kaldı - Son Dakika


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