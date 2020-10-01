Korku dolu bakışlar yerini gülücüğe bıraktı. - Son Dakika

Korku dolu bakışlar yerini gülücüğe bıraktı...Yangında mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Dumandan kaçarak balkona sığınanlar zor anlar yaşadı

KOCAELİ - Koceeli'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın sonrası yoğun dumandan mahsur kalan 6 kişi, sığındıkları balkonlardan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Balkonda korku dolu bakışlarla kurtarılmayı bekleyen bir çocuk, kurtarıldıktan sonra ekiplere gülerek teşekkür etti.

Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Tahsin Marmara Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre apartmanın bodrum katında bulunan depo malzemeleri bir anda alev aldı. Hızla tutuşan malzemelerden çıkan dumanın kapladığı apartmanda, bina sakinleri dışarı çıkamayarak içerde mahsur kaldı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında balkona sığınan bina sakinleri arasında bulunan küçük yaştaki çocuk ise korku dolu gözlerle kurtarılmayı bekledi.

"Tahliye edildikten sonra minik çocuk gülümsedi"

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonlara sığınan 2'isi çocuk 6 kişiyi, merdivenli araçla kurtararak dışarı çıkardı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi soncu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Apartmanda yaşayan 2'si çocuk 6 vatandaş ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Tahliye sırasında balkonda korku dolu gözlerle kurtarılmayı bekleyen minik çocuk ise kurtarıldıktan sonra mutluluktan gülümsedi.

Sosyal mesafeyi unutarak yangını izlediler

Yangını gören çevredeki vatandaşlar ise büyük kalabalık oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarını unutan meraklı kalabalık, uzun süre yangın alanını izledi. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.