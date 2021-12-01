Apartmanda çıkan yangında yaşlı adam hastanelik oldu - Son Dakika

Kastamonu'nun Daday ilçesinde üç katlı apartmanda yaşayan yaşlı adam, çıkan yangında dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı vatandaş, hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Daday'da Merkez Mahallesinde üç katlı apartmanın birinci katında yalnız başına yaşadığı öğrenilen 83 yaşındaki Nurettin Demirtaş, soba yakmak istediği esnada birden alevlerin arasında kaldı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çıkan yangında dumandan etkilenen Demirtaş'ı evden son anda çıkartarak kurtardı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alırken, dumandan etkilenen yaşlı adam ise ilk müdahalesinin ardından Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirtaş, Daday Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU