Son dakika haberi... Esenyurt'ta bir garip olay... Gençleri kovaladı, girdiği apartmanın yangın tüplerini alıp etrafa sıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Esenyurt'ta bir garip olay... Gençleri kovaladı, girdiği apartmanın yangın tüplerini alıp etrafa sıktı

13.10.2022 09:14

Bir son dakika haberine göre Esenyurt'ta bir garip olay... Gençleri kovaladı, girdiği apartmanın yangın tüplerini alıp etrafa sıktı Kimliği belirlenemeyen şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı Esenyurt'ta kimliği belirsiz şahıs, bir sitedeki gençleri kovalayarak girdiği apartmanın yangın tüplerini alıp etrafa sıktı.

Esenyurt'ta bir garip olay... Gençleri kovaladı, girdiği apartmanın yangın tüplerini alıp etrafa sıktı

Kimliği belirlenemeyen şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kimliği belirsiz şahıs, bir sitedeki gençleri kovalayarak girdiği apartmanın yangın tüplerini alıp etrafa sıktı. Bir dairenin önündeki ayakkabıları bıçakla parçalayan şüpheli, park halindeki aracın üstüne çıkarak site duvarından atladı ve kayıplara karıştı. Yaşanan o ilginç anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar akşam 22.30 saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs, sitenin bahçesine girerek çardakta oturan gençlerle konuşmaya başladı. Konuşma sırasında şahsın garip davranışlarından ve cebindeki bıçaktan şüphelenen gençler, binada oturan arkadaşlarına gizlice mesaj atarak yardım istedi. Arkadaşlarının çağırmasının ardından sitedeki gençlerden biri şüphelinin de arkalarından geldiğini görünce adamın elini kapıya sıkıştırarak girmesini engellemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Arkadaşlarının dairesine doğru koşan gençleri takip eden adam, dairelerin kapısını çaldı. Kapı açılmayınca sinirlenen şahıs ayakkabıları ve apartmandaki iki adet yangın tüpünü alıp bodrum katına indi. Ayakkabıları bıçağıyla kesen şahıs, aldığı yangın tüpünü açarak çıktığı tüm katlara sıktı. Daha sonra bodrum kata inen şüpheli, bir süre bekleyip apartmandan çıktı. Şahıs, site kapısının kilitli olduğunu görünce park halindeki araca çıkarak duvardan atlayıp kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan ilginç olay karşısında site sakinleri şaşkına dönerken o anlar apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Arkadaşlarım içeri girdikten sonra adamın elini kapıya sıkıştırdım"

Olayla ilgili konuşan genç Ömer Ulaş Yeşilyurt, "Arkadaşlarım sitemizin önündeki çardakta oturuyordu. Daha sonra ben evdeyken bana mesaj atmaya başladılar. 'Burada biri var, paronayak, bizi tutuyor' şeklinde mesajlar atmaya başladılar. Ben de babamdan arkadaşlarımı eve çay içmeye çağırmasını istedim. Babam haber verdi ve arkadaşlarım eve gelirken adamın da peşlerinden geldiğini gördüm. Koşarak aşağı indim. Arkadaşlarım içeri girdikten sonra adamın elini kapıya sıkıştırdım. Korkunç derecede bir soğukkanlılığı vardı ve çok sakindi. 'Kolumu neden sıkıştırıyorsun?' dedi. Bunu her gün yapıyormuş gibi sakindi. Eli cebindeydi ve bıçağı vardı" dedi.

"İlk defa böyle bir olaya şahit oldum"

Yaşadığı olay karşısında şaşkınlığını ifade eden Yeşilyurt, "Arkadaşlarıma eve doğru koşmalarını söyledim ve toplu şekilde eve girdik. Kapının önünde benim ve babamın ayakkabıları vardı. Onları alıp bıçaklamış ve bağcıklarını kesmiş. Daha sonra yangın tüpünü alarak alt ve üst katlara sıkmış. Ben burada 6 senedir yaşıyorum ilk defa böyle bir olaya şahit oldum. Ayakkabılarımı bodrum katta kesilmiş olarak buldum. Kestiğini güvenlik kameralarını izleyerek gördük. Apartmandaki iki yangın tüpünü almış ve bir katı bembeyaz yapmış ki hala izleri duruyor. Apartman sakinleri arkadaşlarımla oyun oynuyoruz sandılar ama tabi ki böyle oyun olmaz. Polis ekiplerine şikayetçi olduk ve bekliyoruz" diye konuştu.

Olay hakkında konuşan apartman sakini Hasan Paşa ise " Pazar gece saat 23.00 gibi binanın içinde bir gürültü duydum ve birisi taşınıyor sandım. Kapıyı açmamla beraber üzerime beyaz bir toz bulutu geldi. Ne olduğunu anlayamadım ve kapıyı geri kapattım. Daha sonra güvenlik kamerasından izlediğimizde çılgın birisinin yangın tüpünü alarak kapımıza boşalttığını gördük. Kişiyi tanımıyoruz. Daha sonra polis ekipleri geldi. Tüm binanın içi beyaz bir toz bulutu halindeydi. Biz de onu soluduk aslında solunmaması gereken bir kimyasalmış. O gece biraz nefes sıkıntısı çektik. Daha sonra güvenlik kameralarında kaçış görüntülerini gördük. Gençlerle önce muhabbet ediyor. Siyasetten bahsediyor, sonra da 'Cinayet nasıl işlenir?' diye soruyor. O sırada bıçağını düşürüyor. Gençler de bıçağı gördükten sonra çaktırmadan binadaki arkadaşlarını arıyorlar. Gençler kapıyı açıp içeri girerken peşlerinden geliyor. Bir şekilde girmeyi başarıyor ve arkalarından dairelerine çıkıyor. Kapılarını çalıyor. Bunlar açmayınca sinirlenerek kapılarının önündeki ayakkabıları alıyor ve bodrum kata inip kesiyor. Yangın tüpünü ve etrafa sıkıyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Esenyurt'ta bir garip olay... Gençleri kovaladı, girdiği apartmanın yangın tüplerini alıp etrafa sıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Esenyurt'ta bir garip olay... Gençleri kovaladı, girdiği apartmanın yangın tüplerini alıp etrafa sıktı - Son Dakika
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