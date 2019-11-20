Son Dakika Haberleri: Apartmanda doğal gaz sızıntısı; 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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Apartmanda doğal gaz sızıntısı; 1 kişi hastaneye kaldırıldı

7 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir apartmanda sızan doğal gazdan etkilenen Ümit Aydın (32), hastanede tedaviye alındı.

Apartmanda doğal gaz sızıntısı; 1 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir apartmanda sızan doğal gazdan etkilenen Ümit Aydın (32), hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Çamlaraltı Mahallesi 6041 Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanda doğal gaz kokusu alan daire sakinleri, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, apartmanın ikinci katında doğal gaz sızıntısı olduğunu belirledi. Gaz kesilirken, etkilenen Ümit Aydın, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Doğal gaz firmasının teknik ekibi, apartman tesisatında inceleme yaparak sızıntıyı giderdi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:44 Kaynak: DHA
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