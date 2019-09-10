Son Dakika Haberleri: Apartmanda "gaz kokusu" paniği - KONYA
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Apartmanda "gaz kokusu" paniği - KONYA

1 saat önce

Konya'da bir apartman koridorunda hissedilen gaz kokusu paniğe neden oldu.

Konya'da bir apartman koridorunda hissedilen gaz kokusu paniğe neden oldu.

Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Gufran Sokak'taki bir apartmanın sakinleri, hissettikleri gaz kokusu nedeniyle binayı tahliye etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk olarak doğal gaz sızıntısından şüphelenen ekipler, inceleme sonucunda hiçbir sızıntı veya gaz kaçağının olmadığını belirledi.

Daha sonra AFAD'ın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı müdahalede bulunan "KBRN" ekibi, özel cihazlarla binaya girdi. Özel ekip de binada tehlikeli bir gaz kaçağı olmadığını tespit etti.

Bunun üzerine polis ekipleri, binanın güvenlik kameralarının incelenmesi için çalışma başlattı.

Ekiplerin, kokunun kaynağının bina koridorunda sıkılan biber gazı olduğu üzerinde durduğu öğrenildi.

Apartmanda gaz kokusu paniği - KONYA

Polis, Konya, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:03 Kaynak: AA
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