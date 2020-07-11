Apartmanda korku dolu anlar - Son Dakika

Apartmanda korku dolu anlar

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde klima motorundan çıkan yangın bir anda evi sardı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde klima motorundan çıkan yangın bir anda evi sardı. Apartmandakiler korku içerisinde kendilerini dışarı attı.

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Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Meydan Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Klima motorundan çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede evin her tarafını sardı. Apartmandakiler, dumandan etkilenmemek için balkona çıktı. Dumanların balkonlara kadar ulaşmasıyla birlikte apartmandakiler korku içerisinde kendilerini dışarı attı.

Yangın, olay yerine giden itfaiye tarafından söndürülürken kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Meydan Mahallesi, Şanlıurfa, Birecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Apartmanda korku dolu anlar - Son Dakika
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