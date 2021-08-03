APARTMANDA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

ANTALYA'da 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıkan ve kısa süre içinde büyüyen yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, maddi hasar meydana geldi. Yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.