Apartmanda koronavirüs paniğine neden olan madde, 'büyü' için sürülen domuz yağı çıktı (2) - Son Dakika

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Apartmanda koronavirüs paniğine neden olan madde, 'büyü' için sürülen domuz yağı çıktı (2)
6 saat önce
SERBEST BIRAKILDIAdliyeye sevk edilen Kezban M, savcılıktaki ifadesinin ardından, mahkemeye çıkarıldı.
SERBEST BIRAKILDI
Adliyeye sevk edilen Kezban M, savcılıktaki ifadesinin ardından, mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde "Çok pişmanım, evliliğimi kurtarmak için yaptım" diyen Kezban M, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:03 Kaynak: DHA
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