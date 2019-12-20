Apartmanda mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Apartmanda mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi - Son Dakika

Apartmanda mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi

6 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Alemdar Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki Suriyelilere ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle apartmanda bulunanlar mahsur kaldı.

Binadaki 10 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 8 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Apartmanda mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:45 Kaynak: AA
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