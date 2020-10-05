Apartmanda meydana gelen patlama paniğe neden oldu - Son Dakika

Apartmanda meydana gelen patlama paniğe neden oldu

BURSA'da 5 katlı bir binanın zemin katında bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlama paniğe neden olurken, apartmanın 3'üncü katında dumandan etkilenen biri çocuk 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Apartmanda meydana gelen patlama paniğe neden oldu, System.String[]

BURSA'da 5 katlı bir binanın zemin katında bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlama paniğe neden olurken, apartmanın 3'üncü katında dumandan etkilenen biri çocuk 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın zemin katında saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale ederken, 3'üncü katta mahsur kalan Şevval Aytemur ve 3 yaşındaki oğlu Abdurrahman Aytemur'u kurtardı. Dumandan etkilenen anne Aytemur ve oğlu olay yerine gelen ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı dairede bir tüpü son anda çıkararak olası faciayı önledi.Polis ve itfaiye ekipleri patlamanın kesin nedenini belirlemek için soruşturmaya başladı.


Apartmanda meydana gelen patlama paniğe neden oldu
Apartmanda meydana gelen patlama paniğe neden oldu
Apartmanda meydana gelen patlama paniğe neden oldu
Apartmanda meydana gelen patlama paniğe neden oldu
Apartmanda meydana gelen patlama paniğe neden oldu
Apartmanda meydana gelen patlama paniğe neden oldu
Apartmanda meydana gelen patlama paniğe neden oldu
Apartmanda meydana gelen patlama paniğe neden oldu
Apartmanda meydana gelen patlama paniğe neden oldu
Apartmanda meydana gelen patlama paniğe neden oldu

İtfaiye, Patlama, Çocuk, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 19:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Apartmanda meydana gelen patlama paniğe neden oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Arnavutköy'de otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak can verdi 4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı
Sırbistan, Karabağ'daki başarı sonrası Türkiye'den İHA satın almayı planlıyor Sırbistan, Karabağ'daki başarı sonrası Türkiye'den İHA satın almayı planlıyor         
00:43
Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani, Manchester United'a transfer oldu Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani, Manchester United'a transfer oldu         
00:23
Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansını askıya aldı Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansını askıya aldı         
23:04
Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı         
22:03
Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi         
19:57
Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi         
18:21
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak         
16:33
Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik         
15:31
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Hata mı kurnazlık mı? Ermeni karargahından servis edilen görüntülerde, stratejik bilgiler ifşa oldu Hata mı kurnazlık mı? Ermeni karargahından servis edilen görüntülerde, stratejik bilgiler ifşa oldu         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 02:05:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Apartmanda meydana gelen patlama paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei