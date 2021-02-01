Apartmanda okey oynayan 7 kişiye ceza - Son Dakika
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Apartmanda okey oynayan 7 kişiye ceza

Apartmanda okey oynayan 7 kişiye ceza

01.02.2021 10:39

SİVAS'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir apartman dairesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı şekilde okey oynadıkları belirlenen 7 kişiye 6 bin 832 TL ceza uygulandı.

SİVAS'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir apartman dairesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı şekilde okey oynadıkları belirlenen 7 kişiye 6 bin 832 TL ceza uygulandı.

Sivas'ta polis ekipleri bir ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda bir apartman dairesinde okey oynayan 7 kişiyi yakaladı. Aralarında apartman yöneticisinin de bulunduğu bu kişilere İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etme, sosyal mesafe ve maske kuralına uymama nedeniyle toplamda 6 bin 832 TL para cezası kesilmesi için tutanak düzenlendi.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Apartmanda okey oynayan 7 kişiye ceza - Son Dakika
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