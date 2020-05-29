Apartmanda saklanan hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı - Son Dakika

Apartmanda saklanan hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı

Bina içerisinde depoda saklanmış halde bulunan şüpheli apartman sakinlerinin girişimiyle yakalanarak polise teslim edildi.

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hırsızlık şüphelisi, apartman sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre olay Aydın mahallesinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Aslan Apartmanında ikamet eden Ahmet Kaya, apartman çevresinde şüpheli bir şahsı fark etti. Şahsa apartman çevresinde ne aradığını soran Kaya'ya tanıdığı bir kişiyi aradığını söyledi. Durumdan şüphelenen Ahmet Kaya, saat 18.00 sıralarında apartmana girdiğinde, daha önce gördüğü şahsı bina içerisindeki depoda saklanır halde buldu. Komşularına haber veren Kaya ve apartman sakinleri, şahsı etkisiz hale getirip polisi aradı. Olay yerine gelen polis şahsı kelepçeleyerek Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Şahsın 22 yaşında daha önce de hırsızlıktan sabıkası bulunan Erdinç E. olduğu öğrenildi.