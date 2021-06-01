Apartmanda yakalanan yılan doğal ortamına bırakıldı - Son Dakika

Aksaray'da bir apartmana giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandıktan sonra zarar verilmeden doğal ortamına bırakıldı.

Olay, Paşacık Mahallesinde bulunan özel konutlarda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartman görevlisi koridorda bir yılan olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri özel aletleriyle yılanı zarar vermeden yakaladı. Yakalanan yılan daha sonra kent dışında doğal ortamına bırakıldı. - AKSARAY