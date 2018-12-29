Son Dakika Haberleri: Apartmanda Yangın

Apartmanda Yangın

1 saat önce

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki 4 katlı apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki 4 katlı apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu.

Altınkent Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın alt katlara da sıçradı.

Apartman sakinleri binayı boşaltırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık iki saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, 4 daire ile çatıda hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:07 Kaynak: AA

Subaşı, Altınova, Yalova, Güncel
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