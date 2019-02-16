Son Dakika Haberleri: Apartmanda Yangın

Apartmanda Yangın

21 dakika önce

SİNOP'ta dün gece bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü.

Apartmanda Yangın, System.String[]
SİNOP'ta dün gece bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. Yangın, apartman sakinlerinde korkuya neden oldu.

Meydankapı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın üçüncü katındaki Feramuz Kanlı'ya ait dairede gece yarısı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm evi sardı. Kanlı ailesi üyeleri can havliyle dışarı çıkarak, itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangın söndürüldü.

Emniyet güçlerinin çıkış nedenini araştırdığı yangın apartman sakinlerinin korku yaşamasına neden oldu. - Sinop

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:09 Kaynak: DHA

İtfaiye, Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmara Üniversitesinde Korkutan Yangın! İstanbul'da Yine Aynı Korku! Balat'ta 4 Katlı Bina Çöktü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 28 Şubat'ta Çekilişle Bin 400 Kişinin Ataması Yapılacak Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 16:30:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Apartmanda Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]