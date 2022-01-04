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Apartmanda yangın çıkaran genç kızdan açıklama: İftira atıyorlardı, bu defa da ben yaktım - Son Dakika

Apartmanda yangın çıkaran genç kızdan açıklama: İftira atıyorlardı, bu defa da ben yaktım

04.01.2022 15:34

Antalya'da 4 katlı apartmanın elektrik panosunda yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan 21 yaşındaki Dilan S., "Hep iftira atıyorlardı. Bu defa da ben yaktım" sözleriyle dikkat çekti.

Öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1055 sokak üzerinde bina içinde birilerinin kavga ettiğini duyan apartmanda oturanlar, merdiven boşluğundan duman yükseldiğini görünce bina dışına çıktı. Kapı girişindeki elektrik panosunun yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

"İFTİRA ATIYORLARDI, BU KEZ BEN YAKTIM"

Kısa sürede adrese gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangını çıkardığı iddia edilen Dilan S. ise polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Dilan S., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bana hep iftira atıyorlardı. Bu defa da ben yaktım. Üstelik apartmanı değil yalnızca girişi yaktım. Ayrıca alkol oranım da sıfır" dedi.

"BU BİNAYI YAKACAĞIM DİYE ÇIKTI"

Apartmanda oturanlardan Sevda Canbaz ise "Dilara S. apartmanda oturan kiracıdan kirayı kendisi almak istemiş. Annesi de buna olur vermeyince Dilan S. 'Ben de bu binayı yakacağım' diye çıktı. Ben sesi duydum. Bir süre sonra da yangın çıktı" dedi.

Dilan S., işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü.

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Muratpaşa, Yangın, kavga, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Apartmanda yangın çıkaran genç kızdan açıklama: İftira atıyorlardı, bu defa da ben yaktım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apartmanda yangın çıkaran genç kızdan açıklama: İftira atıyorlardı, bu defa da ben yaktım - Son Dakika
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