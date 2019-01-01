Apartmanda Yangın Paniği
1 saat önce
Eskişehir'de alevlere teslim olan bir apartmanın 4. katındaki evin balkonunda bulunan tüpün de yanmasıyla büyük panik yaşandı.
Eskişehir
'de alevlere teslim olan bir apartmanın 4. katındaki evin balkonunda bulunan tüpün de yanmasıyla büyük panik yaşandı. Alınan bilgiye göre Hayriye Mahallesi Yurt Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında yangın çıktı. İddialara göre, akıl sağlığı yerinde olmayan Tayfun Günsaçgün (42) annesine ait evi yaktı. Bu sırada dumanları gören apartman sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Küçük çaplı patlamaların da yaşandığı apartman dairesi dakikalar içerisinde alev alev yandı. Bu esnada apartmanda bulunan ve evde mahsur kalan Günsaçgün ile vatandaşlar itfaiye ve polis ekipleri tarafından binadan tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederken, yangın sırasında balkonda bulunan ve alevlerin arasında kalan piknik tüpü de yanmaya başladı. Büyük paniğe neden olan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen ve hurdacılık yaptığı öğrenilen Günsaçgün, olay yerindeki sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
(Kadir Arslan - Burak Tekin - Çağatay Gür/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:26 Kaynak: İHA
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