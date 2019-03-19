Apartmanda Yangın Paniği

Apartmanda yangın paniğiÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir apartmanın 4. katında yangın çıktı.

Apartmanda yangın paniği



ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir apartmanın 4. katında yangın çıktı.

Çanakkale Caddesi üzerinde yer alan Aldemir Evleri sitesinin en üst katında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Lapseki Belediyesine ait 2 adet itfaiye aracı ile Orman İşletme Şefliği bünyesinde görev yapan bir adet yangın söndürme arozözü yangına müdahale etti. İtfaiye erleri merdiven yardımıyla köpük sıktı. Apartman dairesinden aşağı yanmaya devam eden çeşitli malzemeler döküldü. Evde kimsenin bulunmaması can kaybına yol açmazken, maddi hasar meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik bariyeri kurdu. Yangının ortaya çıkış sebebi itfaiye tarafından yapılacak tahkikatla netlik kazanacak.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Nazım Sangare'den Şenol Güneş'e Gönderme: Ne Mutlu Türküm Diyene

Meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' İçin Yandı

Yangın Merdiveninin Kilitli Olduğu Öğrenci Pansiyonunda Can Pazarı!

16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi