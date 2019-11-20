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Apartmanda yangın paniği; mahsur kalanları itfaiye kurtardı -1

6 saat önce

Apartmanda yangın paniği; Mahsur kalanları itfaiye kurtardıBursa'da 6 katlı apartmanın bodrum katındaki depoda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmanda yangın paniği; Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Bursa'da 6 katlı apartmanın bodrum katındaki depoda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartmanın dumanla kaplanmasıyla, evlerinde mahsur kalanları, itfaiye ekipleri sepetli araçla kurtardı. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişi hastanede tedaviye alındı.

Saat 11.30 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın bodrum katındaki depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yoğun dumandan etkilenen apartman sakinlerinden 3'ü çocuk 8 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Apartmanın yoğun dumanla kaplanmasıyla evlerini boşaltamayan 2 kişi, itfaiye ekibinin sepetli aracıyla kurtarıldı. Yangın, 1 saatlik müdahalenin ardından tamamen kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİRBURSA, (DHA)-

Apartmanda yangın paniği; mahsur kalanları itfaiye kurtardı -1

İtfaiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:58 Kaynak: DHA
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