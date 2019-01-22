Son Dakika Haberleri: Apartmanda Yayılan Kötü Kokudan Zemin Kattaki Komşunun Öldüğü Anlaşıldı

Apartmanda Yayılan Kötü Kokudan Zemin Kattaki Komşunun Öldüğü Anlaşıldı

58 dakika önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, apartman sakinlerinin kokudan şüphelenmesi üzerine binaya gelen polis ekipleri, zemin katta oturan Ertuğrul Tekin'in (57) cansız bedenini buldu.

Apartmanda Yayılan Kötü Kokudan Zemin Kattaki Komşunun Öldüğü Anlaşıldı, System.String[]
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, apartman sakinlerinin kokudan şüphelenmesi üzerine binaya gelen polis ekipleri, zemin katta oturan Ertuğrul Tekin'in (57) cansız bedenini buldu. Yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitirdiği tahmin edilen Tekin'in şüpheli ölümü için soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde  Bahçelievler Mahallesi 1849/8 Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri, yaklaşık 5 gündür binada yayılan kötü kokudan şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Apartman sakinleri gelen polis ekiplerine zemin katta oturan Ertuğrul Tekin'den de bir süredir haber alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, Tekin'in kapısını çaldı. Açan olmayınca, polis kapıyı çilingir yardımı ile açtı. Daireye giren polis ekipleri, yatak odasında Tekin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Tekin'in şüpheli ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Ertuğrul Tekin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tekin'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:53 Kaynak: DHA

Polis, 3. Sayfa
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