Son Dakika Haberleri: Apartmanda yılan paniği
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Apartmanda yılan paniği

57 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın girişinde çocukların oyuncaklarının arasına giren yılan paniğe neden oldu.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın girişinde çocukların oyuncaklarının arasına giren yılan paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan, doğal yaşamına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alata Mahallesi'ndeki Gül apartmanının zemin katında bulunan çocukların oyuncaklarının arasında yılan olduğunu fark eden vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, önce oyuncaklardan bir bölümünü dışarı çıkardı, ardından kıskaçla bir süre yılanı yakalamaya çalıştı. İlk denemelerinde başarısız olan itfaiye ekipleri, yılanı daha sonra yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Güvenli bir şekilde bölgeden yılanı çıkaran ekipler, hayvanı daha sonra doğal yaşamına bıraktı. Yılan sebebiyle apartman sakinleri panik yaşarken, çalışmanın ardından rahat bir nefes aldılar. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:35 Kaynak: İHA
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