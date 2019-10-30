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Apartmandaki yangında 10 kişi hastanelik oldu

52 dakika önce

Apartmandaki yangında 10 kişi hastanelik olduKONYA - Konya'da bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Apartmandaki yangında 10 kişi hastanelik oldu

KONYA - Konya'da bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında vücudunda yanıklar oluşan 2 kişi ile dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Destanlı Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 3. katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ömer B. ile 7 hamile eşi Büşra B'nin yaşadığı daireden dumanların yükseldiğini gören komşuları itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında evde bulunan karı kocanın vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenilirken, diğer katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla indirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Vücudunda yanıklar oluşan karı koca ve dumandan etkilenen 8 kişi ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Apartmandaki yangında 10 kişi hastanelik oldu

Karatay, İtfaiye, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:38 Kaynak: İHA
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