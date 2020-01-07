Apartmandaki yangında baygın halde bulunup, kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Apartmandaki yangında baygın halde bulunup, kurtarıldı - Son Dakika

Apartmandaki yangında baygın halde bulunup, kurtarıldı

6 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde apartmanda çıkan yangında, bir kişi itfaiye tarafından baygın halde bulunup, kurtarıldı.

Apartmandaki yangında baygın halde bulunup, kurtarıldı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde apartmanda çıkan yangında, bir kişi itfaiye tarafından baygın halde bulunup, kurtarıldı.

Dün gece Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri, Erol Onur'a ait daireden çıkan dumanları fark edip hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yangında mahsur kalanların olduğu bilgisini alan itfaiye ekipleri, bir taraftan yangına müdahale ederken, diğer yandan da kurtarma çalışmalarına başladı. Dumanların arasında baygın halde bulunan, Tayfun Özenci, itfaiye tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dumandan etkilenen Özenci'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, yangın yaklaşık bir saatlik çaba sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.


- Balıkesir
Balıkesir, Edremit, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:53 Kaynak: DHA
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