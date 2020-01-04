Apartmandaki yangında ölen kişi toprağa verildi, 15 kişi taburcu oldu - Son Dakika
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Apartmandaki yangında ölen kişi toprağa verildi, 15 kişi taburcu oldu

6 saat önce

ÇORUM'da, apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Nafiz Kaymak (65), İskilip ilçesinde toprağa verildi.

Apartmandaki yangında ölen kişi toprağa verildi, 15 kişi taburcu oldu, System.String[]

ÇORUM'da, apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Nafiz Kaymak (65), İskilip ilçesinde toprağa verildi. Yangında dumandan etkilenen, 9'u çocuk 15 kişi ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Akkent Mahallesi 2'nci Cadde'deki 5 katlı bir apartmanın birinci katında Nafiz Kaymak'a ait dairede dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman kısa sürede tüm apartmanı kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bir üst katta bulunan ve dumandan etkilenen, 9'u çocuk, 15 kişiyi itfaiye aracının merdiveniyle kurtardı. Dumandan etkilenen 15 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından içeri giren ekipler, Nafiz Kaymak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Nafiz Kaymak, İskilip ilçesine bağlı Veletler köyünde, bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Dumandan etkilenen 15 kişi ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.


İtfaiye, İskilip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:17 Kaynak: DHA
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