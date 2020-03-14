Apartmandaki yangından korkan kadın 8. kattan aşağı düştü - Son Dakika

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Apartmandaki yangından korkan kadın 8. kattan aşağı düştü
6 saat önce
Mersin'de bir apartmanın 8. katında çıkan yangında balkon korkuluklarına çıkan kadın, çevredekilerin bakışları arasında aşağı düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:08 Kaynak: İHA
Mersin'de bir apartmanın 8. katında çıkan yangında balkon korkuluklarına çıkan kadın, çevredekilerin bakışları arasında aşağı düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Mezitli ilçesinde meydana geldi. Yurtdışında yaşayan ve bir iş için Mersin'e gelen 38 yaşındaki Yasemin Özel'in 8. kattaki evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının birden büyümesi üzerinde korku ve paniğe kapılan kadın, balkona çıkıp korkulukları tutarak kendini aşağıya sarkıttı. Yaklaşık 1 dakika boyunca korkuluklara asılan kadın, ellerini bırakıp 8. kattan binanın bahçesine düştü. Ağır yaralanan Özel, olay yerinde hayatını kaybetti. - MERSİN
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