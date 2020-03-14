Apartmandaki yangından korkan kadın 8. kattan aşağı düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Apartmandaki yangından korkan kadın 8. kattan aşağı düştü - Son Dakika

Apartmandaki yangından korkan kadın 8. kattan aşağı düştü

6 saat önce

Mersin'de bir apartmanın 8. katında çıkan yangında balkon korkuluklarına çıkan kadın, çevredekilerin bakışları arasında aşağı düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Apartmandaki yangından korkan kadın 8. kattan aşağı düştü, System.String[]

Mersin'de bir apartmanın 8. katında çıkan yangında balkon korkuluklarına çıkan kadın, çevredekilerin bakışları arasında aşağı düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay, Mezitli ilçesinde meydana geldi. Yurtdışında yaşayan ve bir iş için Mersin'e gelen 38 yaşındaki Yasemin Özel'in 8. kattaki evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının birden büyümesi üzerinde korku ve paniğe kapılan kadın, balkona çıkıp korkulukları tutarak kendini aşağıya sarkıttı. Yaklaşık 1 dakika boyunca korkuluklara asılan kadın, ellerini bırakıp 8. kattan binanın bahçesine düştü. Ağır yaralanan Özel, olay yerinde hayatını kaybetti. - MERSİN

Mezitli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:08 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • Deniz Kaynar : Bu kadın düştü mü? Ölüme mi terkedildi? İhmalden başka hiçbir şey değil! Belediyenin ekipmanının yetersizliği ve hayat kurtarma hakkında hiçbir bilgi sahibi olmamaları bu kadının ölümüne neden oldu. Olayın videosu bende var yangın başta küçüktü itfaiye başından beri oradaydı doğru bilgi sahibi olabilselerdi kurtarabilirlerdi fakat Mezitli belediyesinin itfaiyesinde bir branda bile yoktu. İtfaiye asansörü 5. Kata kadar ulaşabildiği için kadına zaten ulaşamadı. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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