Apartmandaki yangından korkan kadın 8. kattan aşağı düştü - Son Dakika

Deniz Kaynar :

Bu kadın düştü mü? Ölüme mi terkedildi? İhmalden başka hiçbir şey değil! Belediyenin ekipmanının yetersizliği ve hayat kurtarma hakkında hiçbir bilgi sahibi olmamaları bu kadının ölümüne neden oldu. Olayın videosu bende var yangın başta küçüktü itfaiye başından beri oradaydı doğru bilgi sahibi olabilselerdi kurtarabilirlerdi fakat Mezitli belediyesinin itfaiyesinde bir branda bile yoktu. İtfaiye asansörü 5. Kata kadar ulaşabildiği için kadına zaten ulaşamadı.