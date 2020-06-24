Apartmandaki yangını izleyen meraklılar sosyal mesafeyi unuttu - Son Dakika

Apartmandaki yangını izleyen meraklılar sosyal mesafeyi unuttu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda oturan daire sakinleri telaş içerisinde maskelerini takmadan binayı tahliye etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda oturan daire sakinleri telaş içerisinde maskelerini takmadan binayı tahliye etti. Bina sakinleri sosyal mesafe kuralına uymayarak söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, apartmanda mahsur kalan 2 kişi ise itfaiye erleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.

Mesudiye Mahallesi Mesut Sokakta bulunan üç katlı apartmanın bodrum katında akşam saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yangın yayılırken dumanlar apartmanın merdiven boşluğunu sardı. Dumanları fark eden apartman sakinleri binayı tahliye ederken telaş içerisinde maske takmayı da ihmal etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Apartmanın 3'üncü katında mahsur kalan 2 vatandaş ise itfaiye erleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
Yanan aparatmandan tahliye edilen daire sakinleri ile yangını görüp sokağa dökülen vatandaşlar, maske kullanmazken, sosyal mesafe kurallarına uymadan meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı dağıtarak, evlerine yönlendirdi.  İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken; bodrum katında hasar oluştu.

Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.


İtfaiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Apartmandaki yangını izleyen meraklılar sosyal mesafeyi unuttu - Son Dakika

Son Dakika

00:55 Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı 00:42 Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar 00:30 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı 23:55 ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı 23:09 Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:49 İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı 12:26 Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada 12:13 Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı 09:08 Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 04:42:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Apartmandaki yangını izleyen meraklılar sosyal mesafeyi unuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]