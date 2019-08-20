Apartmandan 60 yarasa çıkardılar
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın girişine yuva yaptığı tespit edilen 60 adet yarasa itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:23 Kaynak: İHA
'nin Lüleburgaz
ilçesinde bir apartmanın girişine yuva yaptığı tespit edilen 60 adet yarasa itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Lüleburgaz Siteler Mahallesi Arda Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, sakinlerinin yaz tatilinde olduğu apartmana giren bir apartman sakini, içeride çok sayıda yarasa gördü. Bunun üzerine apartman sakini dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri, apartmana açık bırakılan camdan girdiği tespit edilen 60 adet yarasayı kontrollü bir şekilde tekrar doğaya saldı. - KIRKLARELİ
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