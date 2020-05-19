Apartmandan 8 çift ayakkabı çalındı - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman 'da bir apartmana giren şahıslar 8 çift ayakkabı çaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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