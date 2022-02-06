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Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada

06.02.2022 13:43
Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada

ŞANLIURFA'da, apartmana giren 2 hırsızlık şüphelisinin, daire kapılarının önlerinden ayakkabıları çaldıkları anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ŞANLIURFA'da, apartmana giren 2 hırsızlık şüphelisinin, daire kapılarının önlerinden ayakkabıları çaldıkları anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Doğukent Mahallesi'ndeki apartmana giren kimliği belirsiz 2 kişi, daire kapılarının önlerindeki ayakkabıları çaldı. Yüzlerini gizleyerek, hırsızlık yapan 2 kişinin ayakkabı çaldıkları anlar ise binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi. Evlerinin önünde bıraktıkları ayakkabılarının çalınmasına tepki gösteren Edibe Yalçın, apartmandan 8 çift ayakkabı çalanların bir an önce yakalanmasını istediklerini söyledi. Polis ekipleri ise güvenlik kamerası kayıtları üzerinden hırsızlık şüphelilerinin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.


Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada
Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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