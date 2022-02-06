Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, apartmana giren 2 hırsızlık şüphelisinin, daire kapılarının önlerinden ayakkabıları çaldıkları anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Doğukent Mahallesi'ndeki apartmana giren kimliği belirsiz 2 kişi, daire kapılarının önlerindeki ayakkabıları çaldı. Yüzlerini gizleyerek, hırsızlık yapan 2 kişinin ayakkabı çaldıkları anlar ise binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi. Evlerinin önünde bıraktıkları ayakkabılarının çalınmasına tepki gösteren Edibe Yalçın, apartmandan 8 çift ayakkabı çalanların bir an önce yakalanmasını istediklerini söyledi. Polis ekipleri ise güvenlik kamerası kayıtları üzerinden hırsızlık şüphelilerinin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.