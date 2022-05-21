APARTMANDAN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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APARTMANDAN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

21.05.2022 16:33
APARTMANDAN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde apartmana giren 1'i kadın 2 kişi, dairelerin önünden ayakkabıları çalarak kaçtı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde apartmana giren 1'i kadın 2 kişi, dairelerin önünden ayakkabıları çalarak kaçtı. Hırsızlık anları ise binanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 18 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Menekşe Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Binaya gece yarısı giren 1'i kadın 2 kişi, katlardaki dairelerin önüne bırakılan ayakkabıları inceledi. Katlarda dakikalarca vakit geçiren şüpheliler, beğendikleri ayakkabıları alıp, kıyafetlerin içine saklayarak binadan çıktı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sabah evlerinden çıktıklarında ayakkabılarının çalındığını fark eden bina sakinleri, polise başvurdu. Bina ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışmala başlattı. (DHA)

APARTMANDAN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
APARTMANDAN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
APARTMANDAN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
APARTMANDAN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
APARTMANDAN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
APARTMANDAN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
APARTMANDAN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
APARTMANDAN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
APARTMANDAN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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