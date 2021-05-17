Apartmandan bisiklet çaldı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmandan bisiklet çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Yenice Mahallesi Mustafa Bey Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Maskeli şüpheli apartmana girerek çalacak bir şeyler aradı. Apartman içinde bırakılan Bilal Çoban'a ait bisikleti gözüne kestiren hırsız rahat tavırları ile bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA