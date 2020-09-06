Apartmandan bisiklet hırsızı, kamera görüntüsünden yakalandı - Son Dakika

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Adapazarı'nda 2 apartmandan 2 çocuk bisikleti çalınmasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirleyen polis, H.U.'yu kısa sürede yakaladı. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 17:21 - Kaynak: DHA
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