APARTMANDAN BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

APARTMANDAN BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

MERSİN'de 3 çocuğun, girdikleri apartmanda bisiklet çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

MERSİN'de 3 çocuğun, girdikleri apartmanda bisiklet çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuklardan 2'sinin binerek, birinin ise iterek bisikletleri götürdüğü görüldü. Olay, 17 Nisan cumartesi günü merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmandaki 3 bisikletin yerinde olmadığını fark eden aileler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden bisikletlerin çocuklar tarafından çalındığı tespit edildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak bisikletleri bulmak için çalışma başlattı. Kısıtlama nedeniyle dışarıda kimsenin olmadığı görülen kamera görüntülerinde çocuklardan 2'sinin binerek, diğerinin ise iterek bisikleti götürdüğü görüldü.

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