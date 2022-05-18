APARTMANDAN BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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APARTMANDAN BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

18.05.2022 13:20

MERSİN'de gündüz saatlerinde bir apartmana giren şüphelinin bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MERSİN'de gündüz saatlerinde bir apartmana giren şüphelinin bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında bir apartmanın giriş katına gelen şüpheli, merdivenin altında duran bisikleti alarak kaçtı. Bisikletinin yerinde olmadığını fark eden apartman sakini, güvenlik kameralarını inceledi ve hırsızlığı görerek polise şikayetçi oldu. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çevredekilere aldırış etmeden apartmana gelen şüpheli, etrafta kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor. Kimsenin olmadığını gören şüpheli, merdivenin altında duran bisikleti alarak apartmandan çıkıyor.

APARTMANDAN BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
APARTMANDAN BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
APARTMANDAN BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
APARTMANDAN BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

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Kaynak: DHA

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