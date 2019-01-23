Son Dakika Haberleri: Apartmandan Diyafon Hırsızlığı Kamerada

Apartmandan Diyafon Hırsızlığı Kamerada

27 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir apartmanın diyafon sistemini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir apartmanın diyafon sistemini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Osman Yılmaz Mahallesi 633 Sokak'ta bir apartmanda diyafon sistemi ve kombinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı U.A. (30) ve S.C'nin (23) yaptığını belirledi.

Şüphelilerin bulunduğu aracı Osmangazi Köprüsü'nde durduran ekipler, araçta yapılan aramada 32 adet diyafon ele geçirdi.

Bursa ve Yalova'da da hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen U.A. ve S.C. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, zanlıların, apartmanın önüne araçla gelmeleri ve içinde çalıntı malzemeler olan kutuyla olay yerinden ayrılmaları yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:42 Kaynak: AA

Asayiş Büro, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa
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