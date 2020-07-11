Apartmandan gelen 'falezlerde intihara teşebbüs var' ihbarı, polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Apartmandan gelen 'falezlerde intihara teşebbüs var' ihbarı, polisi alarma geçirdi

Apartmandan gelen 'falezlerde intihara teşebbüs var' ihbarı, polisi alarma geçirdi Karadan ve denizden bölgeyi didik didik tarayan polis, intihar veya teşebbüste bulunan kişiye rastlamadı Antalya'da sahil bandına yakın apartmandaki bir evden, falezlerde bir kadının intihara teşebbüs ettiği...

Apartmandan gelen 'falezlerde intihara teşebbüs var' ihbarı, polisi alarma geçirdi

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Karadan ve denizden bölgeyi didik didik tarayan polis, intihar veya teşebbüste bulunan kişiye rastlamadı

ANTALYA - Antalya'da sahil bandına yakın apartmandaki bir evden, falezlerde bir kadının intihara teşebbüs ettiği ihbarı polisi alarma geçirdi. Bölgeye sevk edilen 3 ekip ile deniz polisi kimsenin atlayıp atlamadığına araştırmak için falezleri didik didik aradı, ancak kimseye rastlanılmadı.

Polisi alarma geçiren olay, Şirinyalı Mahallesi Eski Lara yolu üzerindeki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, falezlere 200 metre uzaklıktaki bir apartman sakininin, bir kadının sık sık falezlere gelip intihara teşebbüste bulunduğuna yönelik ihbar alan polis, belirtilen adrese gelerek araştırma başlattı. Falezlerin sarp oluşundan dolayı bölgeye deniz polisi de sevk edildi. Ekipler, kayalık alanları didik didik hem karadan hem denizden taradı. Deniz polisi, kıyaya yakın bir noktada balık tutan bir vatandaşın da bilgisine başvurdu.

Yaklaşık yarım saatlik araştırma sonucu ihbarda belirtilen kadına rastlanılmayınca ekipler olay yerinden ayrıldı.

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Apartmandan gelen 'falezlerde intihara teşebbüs var' ihbarı, polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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