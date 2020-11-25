Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş - Son Dakika

Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş

25.11.2020 15:00
Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş, System.String[]

SAMSUN'da şiddetli rüzgar nedeniyle 8 katlı apartmandan sökülüp yere düşen dış cephe kaplamasından, çevredeki kaldırımda yürüyenlerin bir adımla kurtulduğu ortaya çıktı.

SAMSUN'da şiddetli rüzgar nedeniyle 8 katlı apartmandan sökülüp yere düşen dış cephe kaplamasından, çevredeki kaldırımda yürüyenlerin bir adımla kurtulduğu ortaya çıktı. O anları anlatan Mustafa Güleç, "Arkadaşlarla birlikte 'parçalar yakında düşer' gibi konuşmalarımız oldu. Önce küçük bir parça döküldü sonra diğer parçalar da döküldü. O sırada kaldırımda bulunanlar bir adımla kurtuldu" dedi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında İlkadım ilçesi, Ulugazi Mahallesi, 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Kentte etkili rüzgar nedeniyle, bulvar üzerindeki 8 katlı apartmana ait dış cephe kaplaması yerinden sökülüp, parçaları yola savruldu. Bu sırada kaldırımda yürüyen bazı vatandaşlar savulan parçalardan kıl payı kurtuldu. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince, binadaki riskli malzemelerin söküm işlemi yapıldı. Sokak, belediye ekiplerince temizlenirken, dış cephe kaplamasının uçma anları da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Binadaki riskli parçalar alındıktan sonra, moloz parçalarının düştüğü kaldırım güvenlik gerekçesiyle şeritle kapatılırken; çevredeki kaldırımda yürüyenlerin savrulan parçalardan bir adımla kurtulduğu ortaya çıktı.'1 HAFTA ÖNCE BİNADAKİ ÇATLAKLARI FARK ETTİK'Görgü tanığı Mustafa Güleç, "Yaklaşık 1 hafta önce binadaki çatlakları fark ettik ve hatta arkadaşlarla birlikte 'parçalar yakında düşer' gibi konuşmalarımız oldu. 1 hafta sonra da binanın dış cephesindeki kaplamalar döküldü. Önce küçük bir parça döküldü sonra diğer parçalar da döküldü. O sırada kaldırımda bulunan kişiler de bir adımla kurtuldu. Anne ve küçük bir kız vardı, o çocuk korkudan çok ağladı. Ses üzerine dükkan sahipleri çıktı ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Apartmanın üstünde parçalar vardı, ekipler o parçaları aldı. Şimdi kaldırım güvenlik amaçlı şeritle kapatıldı" dedi.'CAN KAYBI OLMADI, ONA ŞÜKREDİYORUZ'

Dükkanının önüne moloz yığınları düşen Ozan Ergün de "Sıva düştü ve ses üzerine dışarı çıktık. İtfaiye ekiplerine haber verildi, tehlike arz eden parçalar binadan alındı. Ama binanın yapılması gerekiyor. Dökülen parçaların bir kısmı bizim dükkanımızın üst kısmında yer alan çıkma bölüme de zarar verdi. Can kaybı olmadı, ona şükrediyoruz. İnşallah bir an önce tedbir alınır" diye konuştu.


Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş
Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş
Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş
Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş
Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş
Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş
Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş
Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş
Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş
Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş
Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş
Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş
Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş
Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş
Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş

Mustafa Güleç, 19 Mayıs, İlkadım, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Apartmandan kopan dış cephe kaplamasından, kaldırımdakiler bir adımla kurtulmuş - Son Dakika


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