Apartmandan sıhhi tesisat malzemeleri hırsızlığı kamerada - Son Dakika

OSMANİYE'de bir apartmandan sıhhi tesisat malzemeleri çalan ve kimliği güvenlik kameralarından tespit edilen S.A. (34) yakalandı. Şüphelinin daha önce 29 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir apartmandan, 500 lira değerindeki sıhhi tesisat malzemelerinin çalındığını fark eden site sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin daha önce 29 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulanan S.A olduğunu tespit etti. Fiziki takibe alınan S.A., saklandığı metruk binada yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklandı.