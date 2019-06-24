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Apartmanı saran kötü kokunun nedeni şoke etti

41 dakika önce

Apartmanı saran kötü kokunun nedeni şoke ettiKARABÜK - Karabük'te 3 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Apartmanı saran kötü kokunun nedeni şoke etti
KARABÜK - Karabük'te 3 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre Karabük Mahallesi 527. Sokak'ta kendisinden 3 gündür haber alınamayan 85 yaşındaki Yaşar Derecik isimli yaşlı adam evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi, evden yükselen kötü kokunun sebebi araştırıldıktan sonra ortaya çıktı. Derecek'in yakınları yakınlarının yaşlı adamdan haber alamaması üzerine komşularından yardım istedi. Kapının önüne gelen komşular apartmanı saran kötü kokunun yaşlı adamın evinden geldiğini fark etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile açıkları kapıdan içeri girdiklerinde cesetle karşılaştı. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın eceliyle öldüğü belirlendi.
Derecik'in cansız bedeni, vatandaşlar tarafından cenaze aracına konularak Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Apartmanı saran kötü kokunun nedeni şoke etti
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:20 Kaynak: İHA
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